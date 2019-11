Middle school honor roll students announced

By Anjelica Gallegos

Special to The SUN

The following fifth-grade students made the first-quarter honor roll with a 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Marlie Adams, Jenavieve Betts, RyliMay Bishop, Damian Cardenas, Wyatt Carr, Terrick Carter, David Castillo, Isabella Davey, Nevaeh Evans, Sebastian Gonzalez, Duke Ketchum, Ryder King, Connor Kirkham, Lucille Kleckner, KellyAnne Kubelka, Aki’chita LeftHandBull, Lisette Lescas, Sophie Martinez, Zaiden Martinez, Heaven Murphey, Shantee Murphey, Stetson Osborn, Italia Pereyra, Alyzia Quezada, Quint Santos, Madisen Stretton, Sequoya Tsosie, Felise Valdez and Stefani Veleta-Echavarria.

The following fifth-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Bella Adkisson, Nile Bollig, Jackson Chaney, Victoria Currier, Chloe Gantt, Van Halterman, Melissa Hernandez, Adelyn Hittle, Emma Jackson, Braylon Landry, Anne Lane, Kyley Matyniak, Samuel Munro, Barbara Reaza Saucedo, Jonathan Rodriguez, Jonathan Rutter, Everett Sistrunk, Gwendolyn Tyler and Peyton Yates.

The following sixth-grade students made honor roll with a 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Brooklynne Ashley, Reev Belarmino, Samuel Casaceli, Jacob Castaneda, Izabella Castillo, Kylie Chavez, Kylie Clark, Eden Connor, Milo Deitemeyer, Brenton Dikes, Faith Domingo, Hope Domingo, Kayla Easling, Liam Gallagher, Matthew Happ, Naima Harrison, Alexsa Hernandez, Karina Hernandez, Makayla Jackson, Tucker Jacobson, Reina Manzanares, Kyleigh Martinez, Joseph Matney, Marlon Mitchell, Elijah Nehring, Gina Nguyen, Lillian Petago, Weston Phillips, Joseph Quezada, Heidy Renteria, Eric Segura-Tarango, AmberLynn Snarr, Dayana Tena-Quezada, Aislinn Thomas, Angelina Trillo-Quezada, Sara Yates, Brady Ziminsky and Zachery Zuchero.

The following sixth-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Leah Blackman, Benjamin Dozier, Jenna Jenkins, Adison Johnson, Luke Kinsley, Kaila Limebrook, Case Matteson, Anja Nasralla, Stephen Pair, Jayton Ross, Chloe Scholer, Johnathon Smith, Natalie Talley, Aidan Vega and Henry Wyman.

The following seventh-grade students made honor roll with a 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Jesse Beck, Peyton Bedtke, Hayden Bishop, Nidia Blanco, Aiden Brown, Owen Burns, Kaylee Clark, Aven Cole, Cody Cordova, Sierra Cowan, Savannah Foster, Izabell Gallagher, Angelo Gallegos, Princess Grigsby, Naomi Grimes, Taylor Hancey, James Jolley,Cadence Kerns, Cedar Liverett, Jason Lucero, Brisa Montes, Quetzal Montes, Maryah Montoya, Ginger Pain, Cameron Reis, Braydon Roberts, Kaeden Schrader, Karsyn Shahan, Jonah Sherman, Ryan Taylor, David Tsosie, Lorelei Vining, Charles Washburn, Nickolas Wilson and Natalia Zamudio.

The following seventh-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Rylie Carr, Elizabeth Currier, Bethannie Daniels-Wesley, Isabel Galloway, Bella Gutierrez, Neena Gutierrez, Gavin Houston, Peyton Jackson, Kylie Ketchum, Abigail Nehring, Olivia Nehring, Layla Novak, Alexander Pham, Aspen Pitcher, Emily Reynolds, Ariel Slead, Gemma Slingerland, Payton Smith, Honestye Sweet, Sofia Talamante, Braden Terry, Brandt Winther, Trevor Wirth and Seth Zeigle.

The following eighth-grade students made honor roll with 3.5 to 3.99 cumulative GPA: Grace Betts, Jeremiah Bradley, Rebekah Candelaria, Kadence Chavez, Ethan Chavez Skok, John Cloward, Chloe Crabtree, Alexa Dimond, Jonathan Easling, Anthony Flenoury, Donovan Galabota, Elvis Grigsby, Cole Harper, Nika Hinger, Dennis Kholostov, Bradley Lamoreaux, Blake Laner, Colton Lewis, Kynslie Limebrook, Michelle Lujan, Patrick Matney, RuthAnn Morehouse, Geoffrey Munro, Hadley Phillips, Guadalupe Rivas, Keaton Robel, Samantha Sanchez, Bailee Shallenberger, Marie Smith, Lucy Taylor, Luke Tressler, Anne-Marie Uhrenbacher and Ridge Wilson.

The following eighth-grade students made the A honor roll with a 4.0 GPA: Karis Blackman, Jeimie Castaneda, Trey Garcia, Chase Harper, Jack Hittle, Brooke Huddleston, Connor Kelly, Nathaniel Kinsley, Natalie Mashue, Jeidy Moreno Echavarria, Annabelle Parker, Jaden Tuggle-Reed and Colton Wilkins.

